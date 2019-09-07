Новокузнецкие полицейские по горячим следам задержали вора-рецидивиста

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-07T13:24:25+03:00

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Полицейские Новокузнецка по горячим следам задержали вора-рецидивиста. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.

Ночью в отделение полиции обратился местный житель. Когда он поздно вечером возвращался домой, на него сзади напали. Злоумышленник ударил мужчину по голове, отчего тот потерял сознание, и забрал мобильный телефон и кошелек потерпевшего. Мужчина сразу обратился в полицию, что способствовало быстрому раскрытию преступления.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали грабителя. Им оказался 19-летний новокузнечанин. Он уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и освободился из мест лишения свободы всего лишь за несколько дней до совершения грабежа. При обыске полицейские изъяли у задержанного все похищенное имущество.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU