СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-07T15:07:04+03:00

В Кузбассе драка в ночном клубе закончилась лишь после применения оружия Фото: Олег УКЛАДОВ

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В субботу, 7 сентября, в Кузбассе произошла массовая драка. Для урегулирования конфликта сотрудником Росгвардии пришлось применить оружие.

Ночью в одном из ночных клубов Ленинска-Кузнецкого пьяные посетители устроили массовую драку. По словам очевидцев, мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с охраной заведения, после чего конфликт перешел уже на улицу. Вневедомственная охрана прибыла на место происшествия сразу после нажатия тревожной кнопки администратором заведения.

Информация о происшествии сразу появилась в одном из городских пабликов. Пользователи утверждают, что драка не обошлась без порчи чужого имущества – участники конфликта повредили стекла соседних автомобилей. Вместе с тем, дебоширы не скупились на нецензурную брань: они активно оскорбляли как друг друга, так и стражей правопорядка.

Для прекращения разногласий сотрудники Росгвардии приняли решение произвести несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. После чего все участники конфликта скрылись в неизвестно направлении.

По данным областного управления Россгвардии, обстоятельства происшествия установят сотрудники Следственного комитета. Возможно, участникам массовой драки грозит уголовная ответственность за оскорбление представителей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU