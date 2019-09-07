В Кузбассе драка в ночном клубе закончилась лишь после применения оружия
В субботу, 7 сентября, в Кузбассе произошла массовая драка. Для урегулирования конфликта сотрудником Росгвардии пришлось применить оружие.
Ночью в одном из ночных клубов Ленинска-Кузнецкого пьяные посетители устроили массовую драку. По словам очевидцев, мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с охраной заведения, после чего конфликт перешел уже на улицу. Вневедомственная охрана прибыла на место происшествия сразу после нажатия тревожной кнопки администратором заведения.
Информация о происшествии сразу появилась в одном из городских пабликов. Пользователи утверждают, что драка не обошлась без порчи чужого имущества – участники конфликта повредили стекла соседних автомобилей. Вместе с тем, дебоширы не скупились на нецензурную брань: они активно оскорбляли как друг друга, так и стражей правопорядка.
Для прекращения разногласий сотрудники Росгвардии приняли решение произвести несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. После чего все участники конфликта скрылись в неизвестно направлении.
По данным областного управления Россгвардии, обстоятельства происшествия установят сотрудники Следственного комитета. Возможно, участникам массовой драки грозит уголовная ответственность за оскорбление представителей власти.
ИСТОЧНИК KP.RU