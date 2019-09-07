СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-07T18:54:59+03:00

В Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ

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В пятницу, 6 сентября, сотрудники подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии в ходе учений прикрыли колонну боевых машин пехоты от ударных беспилотных летательных аппаратов на полигоне в Кузбассе.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, во время учений ракетные комплексы «Игла» обнаружили в воздухе небольшие мишени, по которым должен был нанесен удар. В роли управляемых бомб условный противник применил беспилотники, которые были начинены взрывчатыми веществами. Получив задачу, операторы ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) успешно поразили воздушные цели, и тем самым предотвратив атаку на движущуюся колонну.

Отметим, для учений привлекли более 700 военнослужащих, а также было задействовано около 50 единиц военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU