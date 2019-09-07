2019-09-07T18:54:59+03:00
Общество

В Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотников

В учениях участвовали более 700 военных
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотниковВ Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотниковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 сентября, сотрудники подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии в ходе учений прикрыли колонну боевых машин пехоты от ударных беспилотных летательных аппаратов на полигоне в Кузбассе.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, во время учений ракетные комплексы «Игла» обнаружили в воздухе небольшие мишени, по которым должен был нанесен удар. В роли управляемых бомб условный противник применил беспилотники, которые были начинены взрывчатыми веществами. Получив задачу, операторы ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) успешно поразили воздушные цели, и тем самым предотвратив атаку на движущуюся колонну.

Отметим, для учений привлекли более 700 военнослужащих, а также было задействовано около 50 единиц военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе мошенница оформляла кредиты на незнакомых людей
В Кузбассе драка в ночном клубе закончилась лишь после применения оружия
Новокузнецкие полицейские по горячим следам задержали вора-рецидивиста
В Тайге построят новую школу на 330 учеников
Новые внутренние авиарейсы появятся в Кузбассе
По стопам Анны Карениной: В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге
В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры
В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины
В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского
Топкинский район отмечает 95-летний юбилей
Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспорта
Кузбассовец хотел сделать подарок жене и ограбил ломбард
В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи
В Кузбассе пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето»