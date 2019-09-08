В Кемерове сделают остановки транспорта с зарядками для телефонов

СЕГОДНЯ 04:07 2019-09-08T04:07:04+03:00

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В Кемерове сделают остановки транспорта с зарядками для сотовых телефонов и других гаджетов. На первом этапе планируется установить четыре таких павильона в разных частях города.

-В текущем году мы продолжаем работу по обновлению остановочных павильонов. Новые объекты появятся на Искитимском мосту, на «Швейке», два новых павильона появятся на драматическом театре – и это будут несколько иные в архитектурном плане решения, - рассказал Илья Середюк. - Причем удобным дополнением этих павильонов станут специальные разъемы для подзарядки телефонов и девайсов.

Мэр города отметил, что власти ждут от горожан оценки и мнения по поводу новых остановочных павильонов. И если отзывы будут положительными, то работу именно с такими видами остановочных павильонов продолжится на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU