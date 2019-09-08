2019-09-08T06:01:19+03:00
Общество

Отстают работы по «началке»: Сергей Кузнецов проверил строительство школы №81 в Новокузнецке

Тем не менее, отмечается, что все работы ведутся по графику
Ирина АВТУШКО
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Сергей Кузнецов проверил строительство школы №81.Фото:Сергей КУЗНЕЦОВ/ InstagramСергей Кузнецов проверил строительство школы №81.Фото:Сергей КУЗНЕЦОВ/ Instagram
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Сергей Кузнецов проверил строительство школы №81 в Новокузнецке, строительство которой уже который месяц не могут закончить. Тем не менее, градоначальник в своем аккаунте в Instagram отмечает, что все работы ведутся по графику.

-Вместе с моим заместителем по социальным вопросам провели рабочий объезд школ и заехали на строящуюся 81-ю школу Заводского района, - сообщил Сергей Кузнецов. - Выполнен огромный объём работ, главное - устранены дефекты предыдущего подрядчика: восстановлена крыша, полы, система вентиляции и теплоснабжения. Лестничные марши имеют законченный вид. В учебных помещениях и рекреациях окончательно просохли стены и теперь подрядчики в здании основной школы приступили к чистовым работам.

Опасения, по словам мэра, вызывает блок «Г» - это начальная школа, здесь работы отстают от запланированных. Еще не начиналось обустройство спортивного и актового залов.

В целом же на территории готов стадион, скоро будет смонтировано безопасное прорезиненное покрытие для бега. Также возводится козырек над главным входом в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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