2019-09-08T06:33:50+03:00
Общество

В Кузбассе стартовал Единый день голосования

Свои двери распахнули 178 избирательных участков
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе стартовал Единый день голосования.В Кузбассе стартовал Единый день голосования.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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8 сентября в Кузбассе стартовал Единый день голосования. Выборы в Совет народных депутатов и в органы местного самоуправления проходят в 67 населенных пунктах региона.

В Единый день голосования в Кузбассе проходят 15 избирательных кампаний: 14 – в органы местного самоуправления, одна – в Совет народных депутатов Кемеровской области. 178 избирательных участков развернулись в 67 населенных пунктах Кузбасса. А отдать свои голоса за того или иного депутата 8 сентября смогут более 219 тысяч кузбассовцев.

Все избирательные участки перед выборами были проверены на безопасность, и в течение дня на них будут дежурить более 1250 сотрудников полиции, Росгвардии, ГУФСИН, МЧС, представителей добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казаков.

К слову, в Новокузнецке в этот день на избирательных участках можно будет не только отдать свой голос за кандидата, но и получить консультацию эндокринолога, кардиолога, невролога, сделать флюорографию, маммографию и ЭКГ. Также будут проходить дегустации, ярмарки и развлекательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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