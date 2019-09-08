2019-09-08T06:37:25+03:00
Общество

Кемеровские власти обязали управляющие компании завести аккаунты в соцсетях

Об этом сообщил мэр Илья Середюк после объезда города
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На улице Сарыгина, 23 кемеровские власти увидели вот такой беспорядок.Фото: Илья СЕРЕДЮК/ InstagramНа улице Сарыгина, 23 кемеровские власти увидели вот такой беспорядок.Фото: Илья СЕРЕДЮК/ Instagram
Изменить размер текста:

Кемеровские власти обязали управляющие компании завести аккаунты в соцсетях. Об этом сообщил мэр Илья Середюк после объезда города.

В областном центре власти провели очередной еженедельный штаб по подготовке и содержанию общедомового имущества с привлечением управляющих компаний города. Обслуживающие организации заверили комиссию, что по отчетам все готово и выполнено. Тогда власти решили проверить это на деле и посмотрели жилищный фонд ООО «Молодежный», ООО «Южный» и ООО «Гарант+». Нарушения все же были.

-Управление ЖКХ города поставило все замечания на контроль. Если изменений не будет в кратчайшее время – обратимся в ГЖИ, тогда управляющие организации будут оштрафованы, - отметил Илья Середюк.

Также он добавил, что власти настояли на том, чтобы управляющие компании города завели аккаунты в социальных сетях. Сейчас зарегистрировано 119 аккаунтов 66 управляющих организаций города, а также страничка «Жилкомцентра».

-Чтобы оперативно и без лишних хождений получить ответы на свои вопросы и замечания, фото и видео материалы вы можете отправлять им, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
В Кузбассе стартовал Единый день голосования
Отстают работы по «началке»: Сергей Кузнецов проверил строительство школы №81 в Новокузнецке
В Кемерове сделают остановки транспорта с зарядками для телефонов
В Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотников
В Кузбассе мошенница оформляла кредиты на незнакомых людей
В Кузбассе драка в ночном клубе закончилась лишь после применения оружия
Новокузнецкие полицейские по горячим следам задержали вора-рецидивиста
В Тайге построят новую школу на 330 учеников
Новые внутренние авиарейсы появятся в Кузбассе
По стопам Анны Карениной: В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге
В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры
В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины
В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского
Топкинский район отмечает 95-летний юбилей
Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспорта
Кузбассовец хотел сделать подарок жене и ограбил ломбард
В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи
В Кузбассе пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето»