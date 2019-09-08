СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-08T06:37:25+03:00

На улице Сарыгина, 23 кемеровские власти увидели вот такой беспорядок.Фото: Илья СЕРЕДЮК/ Instagram

Об этом сообщил мэр Илья Середюк после объезда города

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Кемеровские власти обязали управляющие компании завести аккаунты в соцсетях. Об этом сообщил мэр Илья Середюк после объезда города.

В областном центре власти провели очередной еженедельный штаб по подготовке и содержанию общедомового имущества с привлечением управляющих компаний города. Обслуживающие организации заверили комиссию, что по отчетам все готово и выполнено. Тогда власти решили проверить это на деле и посмотрели жилищный фонд ООО «Молодежный», ООО «Южный» и ООО «Гарант+». Нарушения все же были.

-Управление ЖКХ города поставило все замечания на контроль. Если изменений не будет в кратчайшее время – обратимся в ГЖИ, тогда управляющие организации будут оштрафованы, - отметил Илья Середюк.

Также он добавил, что власти настояли на том, чтобы управляющие компании города завели аккаунты в социальных сетях. Сейчас зарегистрировано 119 аккаунтов 66 управляющих организаций города, а также страничка «Жилкомцентра».

-Чтобы оперативно и без лишних хождений получить ответы на свои вопросы и замечания, фото и видео материалы вы можете отправлять им, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU