СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-08T07:58:58+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивиелв побывал в Японии с рабочим визитом. Он посетил один из окологических центров и отметил, что Кузбассу необходимо перенимать опыт лечения у японцев.

В своем аккаунте во «ВКонтакте» Сергей Цивилев сообщил о том, что находится с рабочим визитом в Японии. Здесь он изучает опыт соседней страны в организации систем здравоохранения, промышленности и энергетики. Так, он побывал в самом современном онкологическом центре Японии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/730755" frameborder="0"></iframe> Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева

- Там применяется современное оборудование для лечения. Это ионное оборудование. Наверное, на сегодня самое современное с точки зрения лечения онкологии. Но мне больше всего интересна была вся организация этого центра. Здесь в одном месте проводится амбулаторное лечение онкологических больных. В этом же центре есть и хоспис, и диагностика, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор заметил, что кузбассовцам важно перенять этот опыт и применять его в наших больницах. Во время делового визита Сергей Цивилев побывал в разных учреждениях. Результатом стала договоренность о создании рабочей группы в области диспансеризации и профилактики

ИСТОЧНИК KP.RU