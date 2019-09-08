Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии
Губернатор Кузбасса Сергей Цивиелв побывал в Японии с рабочим визитом. Он посетил один из окологических центров и отметил, что Кузбассу необходимо перенимать опыт лечения у японцев.
В своем аккаунте во «ВКонтакте» Сергей Цивилев сообщил о том, что находится с рабочим визитом в Японии. Здесь он изучает опыт соседней страны в организации систем здравоохранения, промышленности и энергетики. Так, он побывал в самом современном онкологическом центре Японии.
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева
- Там применяется современное оборудование для лечения. Это ионное оборудование. Наверное, на сегодня самое современное с точки зрения лечения онкологии. Но мне больше всего интересна была вся организация этого центра. Здесь в одном месте проводится амбулаторное лечение онкологических больных. В этом же центре есть и хоспис, и диагностика, - отметил Сергей Цивилев.
Губернатор заметил, что кузбассовцам важно перенять этот опыт и применять его в наших больницах. Во время делового визита Сергей Цивилев побывал в разных учреждениях. Результатом стала договоренность о создании рабочей группы в области диспансеризации и профилактики
ИСТОЧНИК KP.RU