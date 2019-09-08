2019-09-08T10:07:42+03:00
Спорт

Дырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями

Хоккейному клубу может грозить штраф
Екатерина РОМАНОВАЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Дырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями. ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург", metallurg-nk.ruДырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями. ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург", metallurg-nk.ru
Изменить размер текста:

Новокузнецкий ХК «Металлург» провел домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ с «Югрой», уступив по буллитам 5:6. Позже оказалось, что не все во время хоккейного поединка соответствовало регламенту.

Во время игры, которая состоялась 6 сентября, шайба буквально проходила сквозь сетку, а нанесенная разметка оказалась неправильной. Во время игры шайба залетала в ворота, а потом, порвав сетку, вылетала оттуда. Дефект был замечен после броска Максима Кицына в дальний угол. Шайба влетела в ворота и сразу вернулась назад. Гол зачислили только после видеопросмотра. Ситуация повторилась во время броска форварда «Югры» Кирилла Пилипенко. Шайба прошла сквозь сетку.

«По информации источника в клубе, эта злополучная сетка является сертифицированной, то есть она не куплена на рынке и подходит по всем параметрам. Либо попался брак, либо при проверке качества товара кто-то допустил ошибку», - сообщает портал sport-42.ru. 7 сентября проводились тесты, и сетка также рвалась.

К слову, это было не единственное нарушение. Так, арбитры заметили лишние линии разметки, а кое-где – отсутствие нужных. За эти нарушения новокузнецкому клубу может грозить солидный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанка упала с третьего этажа
Устроил дестрой: Noize MC выступил с концертом в Новокузнецке
Глава Кемерова рассказал, когда дадут отопление
На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
Кемеровские власти обязали управляющие компании завести аккаунты в соцсетях
В Кузбассе стартовал Единый день голосования
Отстают работы по «началке»: Сергей Кузнецов проверил строительство школы №81 в Новокузнецке
В Кемерове сделают остановки транспорта с зарядками для телефонов
В Кузбассе зенитчики с комплексами «Игла» прикрыли колонну боевых машин от беспилотников
В Кузбассе мошенница оформляла кредиты на незнакомых людей
В Кузбассе драка в ночном клубе закончилась лишь после применения оружия
Новокузнецкие полицейские по горячим следам задержали вора-рецидивиста
В Тайге построят новую школу на 330 учеников
Новые внутренние авиарейсы появятся в Кузбассе
По стопам Анны Карениной: В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге
В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры
В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины
В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского
Топкинский район отмечает 95-летний юбилей
Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспорта
Кузбассовец хотел сделать подарок жене и ограбил ломбард
В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи
В Кузбассе пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето»