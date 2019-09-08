Дырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-08T10:07:42+03:00

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Новокузнецкий ХК «Металлург» провел домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ с «Югрой», уступив по буллитам 5:6. Позже оказалось, что не все во время хоккейного поединка соответствовало регламенту.

Во время игры, которая состоялась 6 сентября, шайба буквально проходила сквозь сетку, а нанесенная разметка оказалась неправильной. Во время игры шайба залетала в ворота, а потом, порвав сетку, вылетала оттуда. Дефект был замечен после броска Максима Кицына в дальний угол. Шайба влетела в ворота и сразу вернулась назад. Гол зачислили только после видеопросмотра. Ситуация повторилась во время броска форварда «Югры» Кирилла Пилипенко. Шайба прошла сквозь сетку.

«По информации источника в клубе, эта злополучная сетка является сертифицированной, то есть она не куплена на рынке и подходит по всем параметрам. Либо попался брак, либо при проверке качества товара кто-то допустил ошибку», - сообщает портал sport-42.ru. 7 сентября проводились тесты, и сетка также рвалась.

К слову, это было не единственное нарушение. Так, арбитры заметили лишние линии разметки, а кое-где – отсутствие нужных. За эти нарушения новокузнецкому клубу может грозить солидный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU