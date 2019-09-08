СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-08T10:55:24+03:00

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В субботу, 7 сентября, прошел уличный концерт знаменитого исполнителя Noize MC. Мероприятие прошло в рамках празднования юбилея ТРЦ «Планета».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/730778" frameborder="0"></iframe> Noize MC выступил с концертом в Новокузнецке.Видео: Даня Долгих

Музыкант написал специально для новокузнечан строки, посвященные кузбасскому городу. Концерт и посвящение невероятно удивили и порадовали жителей Новокузнецка. После выступления гости стали массового благодарить исполнителя в социальных сетях.

– Кто-то собирает марки, кто-то – открытки, а я коллекционирую концерты любимого исполнителя. Это уже третий. Просто бомба! Да, я фанатка до мозга костей. Приезжай в Сибирь почаще, Ваня! – пишет один из пользователей соцсетей.

Мероприятие было приурочено к юбилею ТРЦ «Планета» . ФОТО: Алена Овчинникова

Другой пользователь соцсети, Даня Виноградов, также отметил, что концерт был великолепным. "Знаю, что Иван NoizeMC Алексеев не увидит эту запись, но хочу его от всего сердца поблагодарить за прекрасный концерт, прекрасные песни и за прекрасное детство, которое строилось на его песнях!" - так восторженно написал молодой человек в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/730779" frameborder="0"></iframe> Устроил дестрой: Noize MC выступил с концертом в Новокузнецке.Видео: Алена Овчинникова

Отметим, кроме Noize MC на сцене выступали местные диджеи, а также группа Mana Project.

ИСТОЧНИК KP.RU