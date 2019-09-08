Новокузнечанка упала с третьего этажа
В субботу, 7 сентября, молодая новокузнечанка получила серьезные травмы, выпав из окна третьего этажа.
Инцидент произошел около полуночи. Девушка, находясь в нетрезвом состоянии, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного многоэтажных домов по улице Циолковского.
По данным правоохранительного портала Кузбасса, очевидцы вызвали скорую помощь. Девушка сразу была доставлена в больницу. У нее диагностировали перелом позвоночника и многочисленные ушибы и раны.
На данный момент специалисты правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства того вечера и выясняют причины, приведшие к чрезвычайному происшествию.
ИСТОЧНИК KP.RU