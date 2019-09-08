Новокузнечанка упала с третьего этажа

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-08T11:03:19+03:00

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В субботу, 7 сентября, молодая новокузнечанка получила серьезные травмы, выпав из окна третьего этажа.

Инцидент произошел около полуночи. Девушка, находясь в нетрезвом состоянии, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного многоэтажных домов по улице Циолковского.

По данным правоохранительного портала Кузбасса, очевидцы вызвали скорую помощь. Девушка сразу была доставлена в больницу. У нее диагностировали перелом позвоночника и многочисленные ушибы и раны.

На данный момент специалисты правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства того вечера и выясняют причины, приведшие к чрезвычайному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU