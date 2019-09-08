СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-08T11:28:06+03:00

Иномарка упала с новокузнецкого моста: погиб один человек. ФОТО: Instagram, nvkzdtp

Еще двое доставлены в больницу с травмами

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В Новокузнецке в ночь на 8 сентября случилось ДТП. На улице Промстроевской с моста упал автомобиль. Девушка, управлявшая автомобилем, погибла.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 01:05 минувшей ночью. Сотрудники полиции уже установили, что за рулем автомобиля Honda Accord находилась 19-летняя новокузнечанка. В какой-то смомент девушка не справилась с управлением и допустила наезд на бордюрный камень, а затем – на железное ограждение моста. После этого автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП водитель иномарки погибла, два ее пассажира – молодой человек 18 лет и 25-летняя горожанка – доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а также напоминают кузбассовцам о том, что на дорогах необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резки маневров и торможений.

ИСТОЧНИК KP.RU