Кузбассовец стал жертвой мошенников из Москвы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-08T11:55:32+03:00

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У жителя Кузбасса мошенник похитил 120 тысяч рублей. Мужчина представился сотрудником банка.

В отдел полиции Киселевска обратился пожилой местный житель. Он сообщил, что у него похитили крупную сумму денег – 120 тысяч рублей. Пострадавший рассказал, что накануне ему позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с его счета незаконно списываются средства. Для того, чтобы сохранить деньги, мошенник предложил мужчине перевести средства на специальный счет. Опасаясь за свой капитал, потерпевший выполнил указания собеседника.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, уголовное дело находится на возбуждении. В настоящее время сотрудники полиции ведут оперативно-розыскных мероприятий и восстанавливают все детали происшествия. Они уже установили, что номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU