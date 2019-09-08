2019-09-08T12:21:41+03:00
Происшествия

Не успел насолить: в Кемерове полицейские задержали закладчика

Должность продавца наркотиков мужчине предложили в социальных сетях
ЯНА ПОПОВА
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Не успел насолить: в Кемерове полицейские задержали закладчикаНе успел насолить: в Кемерове полицейские задержали закладчикаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове полицейские задержали молодого человека, распространявшего синтетический наркотик «соль». Сотрудничать с распространителями веществ мужчине предложили в социальной сети.

Сотрудники УМВД России по Кемерову получили информацию о распространении на территории Рудничного района областного центра запрещенных веществ. Оперативники задержали наркоторговца. Им оказался 24-летний местный житель.

При себе мужчина имел пять фольгированных свертков с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 3 граммов. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком «соль».

Задержанный рассказал, что такого рода подработку ему предложили неизвестные люди после переписки в одной из социальных сетей. За каждую «закладку» он получал гонорар.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ». Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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