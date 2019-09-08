СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-08T13:42:43+03:00

Заморозки и грозы: в Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Осень уже вступила в свои права, а потому каждая ночь становится все холоднее и холоднее. Вот и грядущей ночью в Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов.

Ночью с воскресенья, 8 сентября, на понедельник в Кузбассе будет холодно. Синоптики прогнозируют лишь +3…+8 градусов, однако местами температура опустится до 0…-2 градусов. Утром и ночью местами дожди, туманы. В Кемерове ожидается +4…+6 градусов.

Днем на территории Кузбасса воздух прогреется до +14…+19 градусов. При этом местами прогремят грозы и пройдут дожди. Юго-восточный ветер при порывах может достигать 13 метров в секунду.

В Кемерове днем синоптики прогнозируют до +19 градусов, переменную облачность и небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU