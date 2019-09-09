Выпивший воду с червями кузбасский чиновник покинул свой пост

СЕГОДНЯ 03:10 2019-09-09T03:16:14+03:00

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Замглавы города Киселевска по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству покинул свой пост. Об увольнении по собственному желанию сообщили в администрации города.

Сергей Шишкин, до недавнего времени отвечавший за жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Киселевска, больше не занимает своей должности.

- Он уволился по собственному желанию, причину не назвал. Вопрос о том, кто займет его место, решается, - со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает Interfax.

Напомним, широко известным за пределами города Сергей Шишкин стал после того, как встретился с горожанами, жаловавшимися на качество вод. Чтобы доказать, что она соответствует нормам, чиновник выпил стакан воды, с плавающими в ней «червячками». Позже проверка показала, что в воде действительно находились посторонние объекты, а областной следком возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды червями.

ИСТОЧНИК KP.RU