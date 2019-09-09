СЕГОДНЯ 03:43 2019-09-09T03:43:51+03:00

С огоньком: новокузнечан приглашают на вечерний велопробег с иллюминацией Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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Новокузнечан приглашают принять участие в вечернем велопробеге, который состоится в рамках фестиваля «ВместеЯрче». Главное условие для участия – наличие велосипеда и иллюминация в костюме или аксессуарах участников.

Маршрут велопробега построен по главным улицам Новоильинского района. Стартует он на Площади общественных мероприятий Новоильинского района. Именно здесь 13 сентября в 17:00 будет дан старт Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. На площади будут работать детские площадки, состоится концерт. А в 18:00 начнется инструктаж участников велопробега.

- Среди участников состоится конкурс на самый яркий и светящийся велоэкипаж, в связи с этим для участия необходима «иллюминация» в костюме или аксессуарах участника, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

К слову, принять участие в велопробеге могут все желающие в возрасте от 14 лет со своими велосипедами любого типа. Как только маршрут будет пройден, участники заезда устроят массовый флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU