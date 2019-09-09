2019-09-09T04:43:53+03:00
Общество

В Новокузнецке из-за студентов перекроют дороги

В городе пройдет Парад российского студенчества
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке из-за студентов перекроют дороги.В Новокузнецке из-за студентов перекроют дороги.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Больше чем на час в Новокузнецке перекроют движение автотранспорта по улице Свердлова. В это время по городу прошагают колонны парада студентов.

12 сентября в Новокузнецке пройдет Парад российского студенчества. Шествие начнется в 10:00, но уже в 09:45 движение транспортных средств на улице Свердлова от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Тольятти будет временно ограничено – до 11:00.

Участие в шествии примут студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Они пройдут колоннами от сквера имени Жукова по улице Кирова до Площади общественных мероприятий. Именно здесь состоится посвящение в студенты и зачтение клятвы.

- Лучшая колонна будет награждена памятными призами, а также получит возможность встретиться с главой города и задать ему волнующие студентов вопросы, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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