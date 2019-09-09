Фонтан в кемеровском парке Ангелов включили в тестовом режиме

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-09T07:12:10+03:00

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В кемеровском парке Ангелов включили фонтан. Пока он работает в тестовом режиме, но уже 15 сентября он начнет работать постоянно - вместе с открытием самого парка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1252" height="700" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/730916" frameborder="0"></iframe> Фонтан в кемеровской Парке Ангелов включили в воскресенье.Видео: vk.com, "Интересный Кемерово"

Видео, запечатлевшее работающий фонтан, кемеровчане разместили в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сняли, как работает фонтан, и отметили, что ждут открытия парка - еще одного зеленого уголка в центре города. Впрочем, среди подписчиков группы оказались и те, кто осуждает строительство сквера на месте скорби.

Напомним, что новое памятное место получило официальное название «Сквер Ангелов» - за это высказались депутаты городского Совета. Построен же парк на месте, где находился ТРЦ «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года в нем случился пожар. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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ИСТОЧНИК KP.RU