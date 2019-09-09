2019-09-09T06:57:04+03:00
Общество

В центре Кемерова разбирают мост

На демонтаж моста специалистам потребуется один день
Екатерина РОМАНОВА
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В центре Кемерова разбирают мост. ФОТО: архив КПВ центре Кемерова разбирают мост. ФОТО: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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Утром в понедельник, 9 сентября, специалисты Кемеровской службы спасения приступили к разбору понтонного моста. Работы по демонтажу планируют завершить к вечеру этого же дня.

Понтонный мост, соединяющий Центральный район города и остров Кемеровский, планируют разобрать в течение одного рабочего дня. Вновь он появится лишь в следующем году. Сейчас же спасателям предстоит демонтировать 1400 пластиковых модулей, стальные тросы, убрать бетонные якоря.

Напомним, в этом году мост прослужил почти два месяца: его смонтировали 19 июля, и в течение всего этого времени кемеровчане могли безопасно добраться до острова Кемеровского и отдохнуть там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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