В центре Кемерова разбирают мост
Утром в понедельник, 9 сентября, специалисты Кемеровской службы спасения приступили к разбору понтонного моста. Работы по демонтажу планируют завершить к вечеру этого же дня.
Понтонный мост, соединяющий Центральный район города и остров Кемеровский, планируют разобрать в течение одного рабочего дня. Вновь он появится лишь в следующем году. Сейчас же спасателям предстоит демонтировать 1400 пластиковых модулей, стальные тросы, убрать бетонные якоря.
Напомним, в этом году мост прослужил почти два месяца: его смонтировали 19 июля, и в течение всего этого времени кемеровчане могли безопасно добраться до острова Кемеровского и отдохнуть там.
ИСТОЧНИК KP.RU