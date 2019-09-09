В Кемерове завершили ремонты дворов

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-09T09:58:48+03:00

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В Кемерове отремонтировали восемьдесят придомовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Специалисты сделали в каждом дворе широкие проезды, парковки для машин, тротуары. Кроме того, отремонтированы отмостки, покрашены цоколи, заменены ливневки, а бордюры у подъездов занижены.

Сейчас специальная комиссия взяла пробы асфальта для лабораторных исследований качества на всех дворовых территориях. Образцы исследуют эксперты Кузбасского центра дорожных исследований. Они определят водонасыщение, толщину асфальта и коэффициент уплотнения. Именно по этим показателям можно судить о качестве дорожного покрытия.

- Напомню, что принять участие в нацпроекте «Жилье и городская среда» могут все желающие. Для этого собственники на общем собрании принимают решение о вступлении в программу, делают проект ремонта, с этим им помогут в управляющей компании. Федеральный центр, правительство Кузбасса и город готовы софинансировать 95% от стоимости ремонта, - прокомментировал мэр города Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU