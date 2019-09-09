Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум
Кузбасс станет площадкой для проведения большого Сибирского музыкального форума «Акколада». В программе мероприятия заявлены эксперты из московских университетов.
Обе столицы Кузбасса - Кемерово и Новокузнецк - примут гостей из разных уголков России. Пройдет мероприятие в четыре дня: с 17 по 20 октября.
Программа форума построена с учетом актуальных проблем и вопросов в сфере искусствоведения и музыки. Так, в программу включены семинары по менеджменту концертной организации, актуальным вопросам музыковедческой деятельности, современного образования в сфере культуры и искусства, а также интенсивы по хоровому исполнительскому искусству и исполнительству на духовых инструментах.
Как сообщают организаторы форума, среди экспертов будут видные деятели культуры, политики. Ожидается, что в его работе примет участие доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаил Швыдкой.
Отметим, организаторами события станут департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, а также Государственная филармония Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU