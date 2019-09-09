2019-09-09T10:02:21+03:00
Звезды

Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум

Спикерами станут эксперты из Москвы
ЯНА ПОПОВА
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Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум. ФОТО: архив КП.Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс станет площадкой для проведения большого Сибирского музыкального форума «Акколада». В программе мероприятия заявлены эксперты из московских университетов.

Обе столицы Кузбасса - Кемерово и Новокузнецк - примут гостей из разных уголков России. Пройдет мероприятие в четыре дня: с 17 по 20 октября.

Программа форума построена с учетом актуальных проблем и вопросов в сфере искусствоведения и музыки. Так, в программу включены семинары по менеджменту концертной организации, актуальным вопросам музыковедческой деятельности, современного образования в сфере культуры и искусства, а также интенсивы по хоровому исполнительскому искусству и исполнительству на духовых инструментах.

Как сообщают организаторы форума, среди экспертов будут видные деятели культуры, политики. Ожидается, что в его работе примет участие доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаил Швыдкой.

Отметим, организаторами события станут департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, а также Государственная филармония Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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