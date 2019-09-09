2019-09-09T09:25:50+03:00
Общество

Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе

Встреча врачей состоится в Новокузнецке в сентябре
Екатерина РОМАНОВА
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Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе. ФОТО: кадр видео администрации Кемеровской области.Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе. ФОТО: кадр видео администрации Кемеровской области.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Во время деловой поездки в Японию губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в ведущем онкологическом центре страны. А в скором времени японские врачи приедут в Кузбасс, чтобы помочь создать систему ранней диагностики страшного заболевания.

Уже 17 сентября в Новокузнецке встретятся врачи из Японии и гендиректор детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева, Галина Новоичкова. Сергей Цивилев отметил, что пригласил японских онкологов в Кузбасс для того, чтобы они провели мониторинг. В дальнейшем их предложения, а также предложения российских врачей соберут воедино и на их основе разработают для Кузбасса систему ранней диагностики. При этом будет учитываться специфика региона и та инфраструктура, которая имеется.

- Сейчас основная задача – на основе наших знаний и предложений со стороны российских и мировых онкологов усовершенствовать программу оказания онкологической помощи. Уже сейчас понятно, что нужно идти по пути ранней диагностики. И начнем мы с детской ранней диагностики, - отметил Сергей Цивилев.

Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева

ИСТОЧНИК KP.RU

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