Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе
Во время деловой поездки в Японию губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в ведущем онкологическом центре страны. А в скором времени японские врачи приедут в Кузбасс, чтобы помочь создать систему ранней диагностики страшного заболевания.
Уже 17 сентября в Новокузнецке встретятся врачи из Японии и гендиректор детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева, Галина Новоичкова. Сергей Цивилев отметил, что пригласил японских онкологов в Кузбасс для того, чтобы они провели мониторинг. В дальнейшем их предложения, а также предложения российских врачей соберут воедино и на их основе разработают для Кузбасса систему ранней диагностики. При этом будет учитываться специфика региона и та инфраструктура, которая имеется.
- Сейчас основная задача – на основе наших знаний и предложений со стороны российских и мировых онкологов усовершенствовать программу оказания онкологической помощи. Уже сейчас понятно, что нужно идти по пути ранней диагностики. И начнем мы с детской ранней диагностики, - отметил Сергей Цивилев.
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева
ИСТОЧНИК KP.RU