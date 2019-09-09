2019-09-09T09:58:27+03:00
Происшествия

В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенком

Для эвакуации огнеборцам пришлось использовать лестницу
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенкомВ Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенкомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенком. Для эвакуации огнеборцам пришлось использовать лестницу.

В понедельник, 9 сентября на улице Павленко областного центра в многоквартирном доме произошел пожар. Как выяснилось, возгорание произошло в электрощитовой в подъезде.

-Сообщение о задымлении в оперативную службу МЧС России поступило от жителей дома, – рассказали в ведомстве. - На место происшествия немедленно были направлены несколько подразделений пожарной охраны. К моменту их прибытия наблюдалось задымление в подъезде.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули восемь человек. Однако из-за дыма выбраться на улицу не смогла жительница второго этажа. Она находилась дома с ребенком. Пожарные развернули трехколенную лестницу и спасли маму и малыша. Одновременно с этим был ликвидирован источник возгорания.

-В результате пожара обгорело пять погонных метров электрокабеля и приборы учета электроэнергии, - сообщили подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области. - Предварительная причина произошедшего - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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