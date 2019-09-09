СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-09T10:56:04+03:00

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В Кузбассе подвели предварительные итоги выборов депутатов, которые проходили 8 сентября. Данные опубликовала областная избирательная комиссия.

Озвучены предварительные итоги выборов, которые проходили в Совет народных депутатов кемеровской области, а также в местные Советы в шести муниципалитетах и восьми сельских территориях.

По предварительным данным, с большим отрывом на дополнительных выборах в Облсовет по избирательному округу №9 лидером стал кандидат от «Единой России» Владимир Вильчиков – за него отдали голоса 75,8 процентов избирателей. Его ближайший конкурент Дмитрий Фурман набрал 11,2 процента голосов.

В кемеровский Городской совет народных депутатов довыборы проходили по трем одномандатным округам. По избирательному округу №6 первым стал представитель

«Патриотов России» Станислав Колоссовский, получивший 43,9 процентов голосов. По избирательному округу №8 победу одержала Елена Козулина от «Единой России» - 65,3 процента голосов. Избиратели округа №15 отдали предпочтение единороссу Андрею Желтухину – 47,6 процентов голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU