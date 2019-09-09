В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса
В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса. Сумма причиненного ущерба составила 2,8 миллиона рублей.
В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Информация о том, что вдоль реки Кундат в Тисульском районе орудуют неизвестные, поступила в ГУ МВД по Кемеровской области. На место незамедлительно выехали правоохранители и представители власти.
-В ходе проведенной проверки полученные сведения подтвердились. Злоумышленники методом сплошной вырубки уничтожили деревья на территории Макаракского участкового лесничества площадью более 40 гектаров, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сумма причиненного ущерба составила около 2,8 миллионов рублей.
Сейчас личности злоумышленников устанавливаются. За незаконную вырубку лесных насаждений им грозит до семи лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU