2019-09-09T11:28:13+03:00
Общество

В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса

Сумма причиненного ущерба составила 2,8 миллиона рублей
Ирина АВТУШКО
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В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса.Фото: Людмила БАРКОВАВ Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса.Фото: Людмила БАРКОВА
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В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса. Сумма причиненного ущерба составила 2,8 миллиона рублей.

В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Информация о том, что вдоль реки Кундат в Тисульском районе орудуют неизвестные, поступила в ГУ МВД по Кемеровской области. На место незамедлительно выехали правоохранители и представители власти.

-В ходе проведенной проверки полученные сведения подтвердились. Злоумышленники методом сплошной вырубки уничтожили деревья на территории Макаракского участкового лесничества площадью более 40 гектаров, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сумма причиненного ущерба составила около 2,8 миллионов рублей.

Сейчас личности злоумышленников устанавливаются. За незаконную вырубку лесных насаждений им грозит до семи лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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