2019-09-09T12:08:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»

Вклад «Классика» можно открыть в любом офисе банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика».ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика».ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика». Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Классика» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада. Максимальная ставка до 7,2 процентов годовых по вкладу в рублях и до 1,8 процентов годовых по вкладу в долларах США доступна при открытии вклада на срок 732 дня при сумме от 1 миллиона рублей или 15 тысяч долларов США включительно.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01 процента годовых).

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Классика» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Реклама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса
В Кузбассе подвели предварительные итоги выборов депутатов
В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенком
Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе
Кузбасский разрез оштрафовали на 100 тысяч рублей
Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум
В Кемерове завершили ремонты дворов
В центре Кемерова разбирают мост
Фонтан в кемеровском парке Ангелов включили в тестовом режиме
Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда
В Новокузнецке из-за студентов перекроют дороги
С огоньком: новокузнечан приглашают на вечерний велопробег с иллюминацией
Выпивший воду с червями кузбасский чиновник покинул свой пост
Заморозки и грозы: в Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов
Повезло: кузбассовец остался жив после падения с третьего этажа
Не успел насолить: в Кемерове полицейские задержали закладчика
Кузбассовец стал жертвой мошенников из Москвы
Иномарка упала с новокузнецкого моста: погиб один человек
Новокузнечанка упала с третьего этажа
Устроил дестрой: Noize MC выступил с концертом в Новокузнецке
Глава Кемерова рассказал, когда дадут отопление
Дырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями
На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии