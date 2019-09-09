СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-09T19:46:36+03:00

Женщина с потерей памяти пропала в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Ее местонахождение неизвестно с 8 сентября

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 71-летнюю кемеровчанку Раису Новикову (Колточихину). Ее местонахождение неизвестно с 8 сентября.

Раиса Новикова (Колточихина) – 71-летняя жительница города Кемерово. 8 сентября 2019 года она вышла из дома и с тех пор ее никто не видел.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в светло-серую удлиненную куртку, синие бриджи, белые туфли, белый берет.

Раиса Новикова нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU