За плохие дороги администрации Кемерова выписали штраф

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-10T04:36:16+03:00

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Из-за отсутствия разметки на дороге администрацию города Кемерово оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поданная апелляция не изменила решения суда.

Инспектор дорожного надзора ОБДПС ГИБДД выехал на место дорожно-транспортного происшествия и обнаружил, что дорога находится в неподобающем для эксплуатации состоянии. Так, на месте отсутствовала горизонтальная дорожная разметка, которая обозначает край проезжей части. Суд назначил администрации города штраф в 100 тысяч рублей, однако власти не согласились с решением суда и подали апелляцию.

Представители администрации города отметили, что власти выполнили все обязанности, заключили контракт с подрядчиком, и именно он должен нести ответственность за содержание дороги. Однако Центральный районный суд оставил принятое решение без изменений. Администрация же может обжаловать это решение в Кемеровском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU