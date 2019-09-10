Попались на сладком: в кузбасском городе воришек вычислили по мороженому

СЕГОДНЯ 05:39 2019-09-10T06:21:19+03:00

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Двое молодых людей с мороженым в руках оказались не просто прохожими, а самыми настоящими ворами. Сладкий десерт они украли в киоске, а заодно прихватили и выручку - семь тысяч рублей.

29-летняя жительница Яшкино в окно своей квартиры заметила, как в киоск с мороженым, расположенный на улице Суворова, проникли неизвестные. Один из них забрался внутрь и передавал похищенные вещи подельнику, а потом оба скрылись. Женщина тут же сообщила об этом в полицию, указав, что оба были одеты в темное.

Бойцы Росгвардии немедленно приступили к поиску преступников. Вскоре их внимание привлекли двое юношей: оба были одеты в темное, а в их руках было мороженое. Позже оказалось, что именно они проникли в торговый павильон. Молодые люди 17 и 16 лет признались, что залезли в киоск через окно, похитили два мороженых и семь тысяч рублей выручки. Для дальнейшего разбирательства обоих доставили в отдел полиции - об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU