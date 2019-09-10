Обменялись семьями: жительница Кузбасса стала участницей реалити-шоу

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-10T08:34:15+03:00

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Жительница Прокопьевска Анастасия Фомичева и Анна Седельникова из Крыма поменялись мужьями, семьями и домами. Правда, не навсегда, а на время реалити-шоу канала «Ю» «Обмен женами». Получится ли у них прижиться на новом месте?

Домохозяйка из Симферополя и водитель карьерного самосвала из Прокопьевска: что общего может быть у них? Как оказалось, обе женщины стали участницами реалити-шоу «Обмен женами». У обеих - свои взгляды и принципы. Анна - сыроед, занимается саморазвитием. Анастасия - водитель карьерного самосвала: за словом в карман не полезет и любого мужчину скрутит в круассан. Как каждой из них удастся провести неделю в непривычных условиях, с чужими семьями? Во вторник,10 сентября, в 17.30 вы узнаете об этом.

Семья Седельниковых из Симферополя. ФОТО: пресс-служба канала «Ю»

Справка «КП»:

«Обмен женами» - новый сезон популярного российского реалити, в котором героини на одну неделю переедут жить в другую семью, где на время займут место жены и мамы. Жизнь героев реалити-шоу обязательно изменится после участия в нем!

ИСТОЧНИК KP.RU