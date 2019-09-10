2019-09-10T08:34:15+03:00
Общество

Обменялись семьями: жительница Кузбасса стала участницей реалити-шоу

Водитель карьерного самосвала примерит на себя жизнь домохозяйки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Семья Фомичевых из Прокопьевска. ФОТО: пресс-служба канала «Ю»Семья Фомичевых из Прокопьевска. ФОТО: пресс-служба канала «Ю»
Изменить размер текста:

Жительница Прокопьевска Анастасия Фомичева и Анна Седельникова из Крыма поменялись мужьями, семьями и домами. Правда, не навсегда, а на время реалити-шоу канала «Ю» «Обмен женами». Получится ли у них прижиться на новом месте?

Домохозяйка из Симферополя и водитель карьерного самосвала из Прокопьевска: что общего может быть у них? Как оказалось, обе женщины стали участницами реалити-шоу «Обмен женами». У обеих - свои взгляды и принципы. Анна - сыроед, занимается саморазвитием. Анастасия - водитель карьерного самосвала: за словом в карман не полезет и любого мужчину скрутит в круассан. Как каждой из них удастся провести неделю в непривычных условиях, с чужими семьями? Во вторник,10 сентября, в 17.30 вы узнаете об этом.

Семья Седельниковых из Симферополя. ФОТО: пресс-служба канала «Ю»

Семья Седельниковых из Симферополя. ФОТО: пресс-служба канала «Ю»

Справка «КП»:

«Обмен женами» - новый сезон популярного российского реалити, в котором героини на одну неделю переедут жить в другую семью, где на время займут место жены и мамы. Жизнь героев реалити-шоу обязательно изменится после участия в нем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производстве
В Кузбассе назначили нового руководителя Агентства по закупкам в сфере здравоохранения
Кемеровчанам предлагают выбрать дороги для ремонта в 2020 году
В Кузбассе назначили нового начальника ГУФСИН
В кузбасской школе первоклассники получили ожоги
Жительнице Кузбасса заплатили 200 тысяч рублей за вредный массаж
Попались на сладком: в кузбасском городе воришек вычислили по мороженому
За плохие дороги администрации Кемерова выписали штраф
Бомж из Кузбасса напал с ножом на пьяного подростка
Женщина с потерей памяти пропала в Кузбассе
Неудачное па: машина протаранила школу балета в Кемерове
Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове
В Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафом
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса
В Кузбассе подвели предварительные итоги выборов депутатов
В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенком
Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе