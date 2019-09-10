В Кузбассе назначили нового начальника ГУФСИН

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-10T08:46:11+03:00

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В Кузбассе назначен новый начальник ГУФСИН. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Указом главы государства назначен новый начальник ГУФСИН России по Кемеровской области. Им стал генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Константин Березнев родился в 1969 году в поселке Троицкое Алтайского края. Среднюю школу закончил уже в Кузбассе.

Служить в уголовно-исполнительной системе Константин Березнев начал в 1988 году. Год спустя поступил в Уфимскую высшую школу МВД СССР, которую с отличием окончил в 1993 году по специальности «юрист». После окончания обучения вернулся в Кемеровскую область и был назначен на должность оперуполномоченного колонии особого режима № 29. В 2000 году стал начальником этой же колонии.

В 2002 году Константина Березнева назначили на должность первого заместителя начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по безопасности и оперативной работе. В 2005 году поступил в Академию ФСИН России в Рязани на факультет государственного муниципального управления, окончил обучение в 2008 году. 1 ноября этого же года Константин Березнев был назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области. Сейчас он возглавит кузбасское ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU