СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-10T08:49:16+03:00

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Кемеровчанам предлагают выбрать дороги для ремонта в 2020 году. Рейтинговое голосование размещено в интернете на странице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Список дорог, которые могут быть отремонтированы в следующем году, был сформирован после обследования специалистами магистралей областного центра. Жителям предлагается выбрать наиболее важные из них. На данный момент 29,5 процента проголосовавших выбрали участок проспекта Шахтеров от улицы Нахимова до улицы Ракитянского. На втором месте с 27,9 процента голосов - бульвар Сосновый от поворота на Кардиоцентр до улицы Терешковой. Замыкает тройку участок улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Кирова.

Также пользователи предлагают свои варианты дорожных объектов, которые нужно отремонтировать, а некоторые отмечают, что все дороги, отмеченные в голосовании, нужно привести в порядок.

Глава города Илья Середюк отметил, что при формировании окончательного плана ремонта будут учтены пожелания горожан: «Мы дополнительно включили в ремонтную кампанию нацпроекта улицы Красноармейскую, Масальскую, Каменскую и Комсомольский проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU