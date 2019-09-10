2019-09-10T09:05:15+03:00
Общество

В Кузбассе назначили нового руководителя Агентства по закупкам в сфере здравоохранения

Новую кандидатуру подобрал Минздрав
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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В Агентстве по закупкам в сфере здравоохранения Кузбасса появился новый руководитель. Им стал Дмитрий Берлизов, возглавлявший контрактную службу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Как стало известно «Комсомольской правде», по рекомендации Минздрава РФ был назначен новый руководитель ГКУ Кемеровской области «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». Им стал Дмитрий Берлизов, ранее возглавлявший контрактную службу ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Минздрава России. 10 сентября нового руководителя представили коллективу.

Отметим, что в конце июля Иван Ликстанов покинул кресло руководителя Агентства по закупкам в сфере здравоохранения из-за возможного конфликта интересов с главным врачом Кемеровской областной больницы Михаилом Ликстановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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