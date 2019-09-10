2019-09-10T09:09:07+03:00
Происшествия

Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производстве

Возмещения морального вреда он добился через суд
Ирина АВТУШКО
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Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производствеШахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производствеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производстве. Возмещения морального вреда мужчина добился через суд.

Работник одного из угледобывающих предприятий Кузбасса поскользнулся на металлической решетке и упал, получив травмы. В результате, как следует из истории болезни, он частично утратил трудоспособность. Также у горняка обострились уже имеющиеся заболевания.

- Шахтер обратился в суд, его требования были удовлетворены: была назначена компенсация морального вреда - 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили компанию, где трудился мужчина, с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания. Также предприятию запретили проводить какие-либо регистрационные действия в отношении транспортных средств. Компания выполнила обязательства перед сотрудником по возмещению морального вреда, производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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