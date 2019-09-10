Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производстве
Шахтер получил 300 тысяч рублей компенсации за травму на производстве. Возмещения морального вреда мужчина добился через суд.
Работник одного из угледобывающих предприятий Кузбасса поскользнулся на металлической решетке и упал, получив травмы. В результате, как следует из истории болезни, он частично утратил трудоспособность. Также у горняка обострились уже имеющиеся заболевания.
- Шахтер обратился в суд, его требования были удовлетворены: была назначена компенсация морального вреда - 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.
Судебные приставы ознакомили компанию, где трудился мужчина, с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания. Также предприятию запретили проводить какие-либо регистрационные действия в отношении транспортных средств. Компания выполнила обязательства перед сотрудником по возмещению морального вреда, производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU