2019-09-10T09:50:36+03:00
Происшествия

Грузовик протаранил кафе в Шерегеше

Также в ДТП пострадал легковой автомобиль
Екатерина РОМАНОВА
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Грузовик протаранил кафе в Шерегеше. ФОТО: соцсетиГрузовик протаранил кафе в Шерегеше. ФОТО: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ произошло в Шерегеше. Кадры с последствиями ДТП появились в соцсетях.

Грузовик протаранил кафе в Шерегеше..Видео: соцсети.

Очевидцы сообщают, что грузовой автомобиль врезался в легковушку, сломал ограждение и «поднявшись» по ступеням крыльца, врезался в стеклянную дверь кафе. От удара дверь оказалась разбитой, а козырек над кафе – сломан. Также пострадала иномарка: при столкновении у нее оказался поврежден капот.

Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. По словам очевидцев, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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