СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-10T09:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ произошло в Шерегеше. Кадры с последствиями ДТП появились в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731158" frameborder="0"></iframe> Грузовик протаранил кафе в Шерегеше..Видео: соцсети.

Очевидцы сообщают, что грузовой автомобиль врезался в легковушку, сломал ограждение и «поднявшись» по ступеням крыльца, врезался в стеклянную дверь кафе. От удара дверь оказалась разбитой, а козырек над кафе – сломан. Также пострадала иномарка: при столкновении у нее оказался поврежден капот.

Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. По словам очевидцев, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU