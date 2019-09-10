Грузовик протаранил кафе в Шерегеше
Также в ДТП пострадал легковой автомобиль
Грузовик протаранил кафе в Шерегеше. ФОТО: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ произошло в Шерегеше. Кадры с последствиями ДТП появились в соцсетях.
Грузовик протаранил кафе в Шерегеше..Видео: соцсети.
Очевидцы сообщают, что грузовой автомобиль врезался в легковушку, сломал ограждение и «поднявшись» по ступеням крыльца, врезался в стеклянную дверь кафе. От удара дверь оказалась разбитой, а козырек над кафе – сломан. Также пострадала иномарка: при столкновении у нее оказался поврежден капот.
Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. По словам очевидцев, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU