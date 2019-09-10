РЖД согласилась снизить стоимость перевозки кузбасского угля
РЖД согласилась снизить стоимость перевозки кузбасского угля. Железнодорожники и руководство области достигли предварительных договоренностей.
В администрации Кемеровской области прошло совещание, посвященное вопросам перевозок кузбасского угля железнодорожным транспортом. Во время заседания кузбасские власти обратились к представителям РЖД с намерением продлить сниженную ставку на экспорт угля. Данное решение они мотивировали снижением самих цен на черное топливо.
Как отметил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, было направлено предложение о целесообразности продления действия понижающего коэффициента к тарифу 0,9259 на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги до конца текущего года.
РЖД предварительно выразили готовность принять льготные условия для Кузбасса при перевозке угля к южным портам страны.
ИСТОЧНИК KP.RU