2019-09-10T12:02:06+03:00
Общество

РЖД согласилась снизить стоимость перевозки кузбасского угля

Железнодорожники и руководство области достигли предварительных договоренностей
Мария КОЛОСОВА
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РЖД согласилось снизить стоимость перевозки кузбасского угляРЖД согласилось снизить стоимость перевозки кузбасского угляФото: Константин НАГОВИЦЫН
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РЖД согласилась снизить стоимость перевозки кузбасского угля. Железнодорожники и руководство области достигли предварительных договоренностей.

В администрации Кемеровской области прошло совещание, посвященное вопросам перевозок кузбасского угля железнодорожным транспортом. Во время заседания кузбасские власти обратились к представителям РЖД с намерением продлить сниженную ставку на экспорт угля. Данное решение они мотивировали снижением самих цен на черное топливо.

Как отметил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, было направлено предложение о целесообразности продления действия понижающего коэффициента к тарифу 0,9259 на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги до конца текущего года.

РЖД предварительно выразили готовность принять льготные условия для Кузбасса при перевозке угля к южным портам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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