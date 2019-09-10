СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-10T12:05:06+03:00

Птицу к специалистам доставили с открытой раной крыла

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В кузбасском заповеднике появился редкий краснокнижник. Птицу к специалистам доставили с открытым переломом крыла.

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» появился новый постоялец - осоед обыкновенный. Птица занесена в Красную книгу Кемеровской и Томской областей. Пернатое поступило в Центр реабилитации диких птиц с открытой раной левого крыла.

- Благодаря своевременной помощи специалистов удалось остановить кровотечение и предотвратить распространение возможных инфекций, - сообщил представитель пресс-центра заповедника Алексей Самуленков. - По нашим прогнозам, в скором времени осоед будет готов к выздоровлению.

Отметим, что в Кузбассе осоед гнездуется в Салаирском кряже и по долине Томи. В горах Кузнецкого Алатау очень редкий гнездящийся вид на западном и восточном склонах хребта. На территории заповедника гнезда обнаружены в единичных количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU