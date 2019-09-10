В кузбасском заповеднике появился редкий краснокнижник
В кузбасском заповеднике появился редкий краснокнижник. Птицу к специалистам доставили с открытым переломом крыла.
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» появился новый постоялец - осоед обыкновенный. Птица занесена в Красную книгу Кемеровской и Томской областей. Пернатое поступило в Центр реабилитации диких птиц с открытой раной левого крыла.
- Благодаря своевременной помощи специалистов удалось остановить кровотечение и предотвратить распространение возможных инфекций, - сообщил представитель пресс-центра заповедника Алексей Самуленков. - По нашим прогнозам, в скором времени осоед будет готов к выздоровлению.
Отметим, что в Кузбассе осоед гнездуется в Салаирском кряже и по долине Томи. В горах Кузнецкого Алатау очень редкий гнездящийся вид на западном и восточном склонах хребта. На территории заповедника гнезда обнаружены в единичных количествах.
ИСТОЧНИК KP.RU