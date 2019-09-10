Трезвые кузбассовцы будут рисовать песком и дрессировать собак

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-10T13:14:32+03:00

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В Кемерове 11 сентября пройдет фестиваль увлечений и хобби «Радость жить трезво!». В рамках мероприятия участники смогут узнать, как дрессировать собак, рисовать песком, делать оригами и многое другое.

Фестиваль в областном центре пройдет в рамках Всероссийского дня трезвости. Мероприятие является частью нацпроекта «Демография» и входит в региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Его главная цель - показать, что есть приятные и веселые альтернативы вредным привычкам.

- На площадках фестиваля будут представлены различные направления творчества и спорта, доступного для кемеровчан: рисование песком и оригами, йога и дрессировка собак, управление моделями автомобилей, флорбол и стритбол, вокал и хореография, - рассказали подробности в администрации области. - Тренеры, руководители секций, студий и клубов проведут мастер-классы и ответят на вопросы.

Помимо этого, в программе значится акция «Прогулка с доктором». Всех желающих проконсультируют врачи и психологи областного наркодиспансера.

Фестиваль пройдет в парке имени Веры Волошиной, начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU