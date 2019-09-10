Фермерский фестиваль «СВОЕ» возвращается в Великий Новгород при поддержке РСХБ

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-10T13:00:44+03:00

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Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЕ» во второй раз прошел в Великом Новгороде и позволил посетителям познакомиться с продукцией десятков малых и средних хозяйств со всей страны.

Фестиваль «СВОЕ» проводится опорным банком отечественного АПК, Россельхозбанком, при поддержке Правительства Новгородской области. Его цель – помочь аграриям представить потенциальным покупателям выращенную и изготовленную собственными руками продукцию и выйти на рынок. В этом году акцент в деловой программе сделан на мерах государственной поддержки и преимуществах органической сертификации. Об этом владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам рассказали РСХБ и Министерство сельского хозяйства России. В свою очередь, мобильные лаборатории Роскачества позволили участникам проверить свою продукцию на соответствие стандартам качества, ведь именно высокое качество определяет перспективы.

«Великий Новгород исторически привлекал купцов и покупателей со всей страны, и мы рады, что фестиваль «СВОЕ» проходит в этом гостеприимном городе. Мы уверены, что наше мероприятие послужит развитию российского сельского хозяйства и познакомит россиян с новыми марками здоровой, экологически чистой и вкусной продукции. В этом году мы уделим особое внимание тому, как фермерам увеличить эффективность ведения хозяйства и конкурентоспособность продукции», - сказал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.