2019-09-10T13:57:53+03:00
Происшествия

В Кузбассе при прокладке труб коммунальщики обнаружили боевую гранату

На место незамедлительно прибыли взрывотехники
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе при прокладке труб коммунальщики обнаружили боевую гранату.Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской областиВ Кузбассе при прокладке труб коммунальщики обнаружили боевую гранату.Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе при прокладке труб коммунальщики обнаружили гранату. На место незамедлительно прибыли взрывотехники.

В Топках работники городских коммунальных труб проводили работы по прокладке коммуникаций, когда обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом в инженерно-техническое отделение кемеровского ОМОН Росгвардии сообщили из полиции. На место выехали саперу, по приезду которых территория была оцеплена.

-Взрывотехники установили, что найденным предметом является граната. Боеприпас был сильно поврежден коррозией, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Находку бойцы уничтожили на месте с помощью накладного заряда.

Росгвардия Кузбасса напоминает жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя переносить или перевозить их самостоятельно – неосторожное обращение может привести к взрыву. В таких случаях следует немедленно обратиться в полицию. Кроме этого, на территории области продолжает действовать профилактическая операция «Оружия», в рамках которой граждане могут добровольно выдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24