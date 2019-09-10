В Кузбассе расширен список получателей овощных наборов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-10T14:33:52+03:00

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В Кузбассе в 2019 году станет больше получателей овощных наборов. Решение принято губернатором Сергеем Цивилевым.

В этом году в список тех, кто может получить бесплатные овощные наборы, дополнительно включили 1156 семей, в их числе инвалиды и участники Великой отечественной войны, кто принимал участие в боях 1941-1945 годов; военнослужащие войсковых частей, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; жители блокадного Ленинграда; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена, трудовой Славы, Герои Труда.

В наборы 50 килограммов картофеля, по 10 килограммов моркови, свеклы, капусты – то есть то, что необходимо повседневно и хорошо хранится.

-В общей сложности планируется вручить более шести тысяч овощных наборов, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Стоимость одного набора - 860 рублей. На оплату овощей будет направлено более 5,2 миллиона из внебюджетных средств.

Акция по обеспечению бесплатными овощами продлится до 10 октября. Доставку до получателей обеспечат главы городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU