В Кузбассе расширен список получателей овощных наборов
В Кузбассе в 2019 году станет больше получателей овощных наборов. Решение принято губернатором Сергеем Цивилевым.
В этом году в список тех, кто может получить бесплатные овощные наборы, дополнительно включили 1156 семей, в их числе инвалиды и участники Великой отечественной войны, кто принимал участие в боях 1941-1945 годов; военнослужащие войсковых частей, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; жители блокадного Ленинграда; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена, трудовой Славы, Герои Труда.
В наборы 50 килограммов картофеля, по 10 килограммов моркови, свеклы, капусты – то есть то, что необходимо повседневно и хорошо хранится.
-В общей сложности планируется вручить более шести тысяч овощных наборов, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Стоимость одного набора - 860 рублей. На оплату овощей будет направлено более 5,2 миллиона из внебюджетных средств.
Акция по обеспечению бесплатными овощами продлится до 10 октября. Доставку до получателей обеспечат главы городов и районов.
ИСТОЧНИК KP.RU