В Кемерове директор микрофинансовой организации украла более 22 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-10T14:55:27+03:00

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В Кемерове директор микрофинансовая организации украла более 22 миллионов рублей. Теперь женщину ждет суд.

В Кузбассе вынесен приговор по делу 44-летней жительница города Подольска Московской области. Она присвоили себе крупную денежную сумму. Установлено, обвиняемая были директором одной из кемеровских МФО и в течение двух лет похищала денежные средства своих партнеров по бизнесу и знакомых. Им она рассказывала о том, что организация приносит доход и предлагала вложиться в дело. Взамен она обещала выгодные дивиденды – до 120 процентов годовых.

-Денежные средства злоумышленница обещала вернуть в срок, определенный в договорах займа. Однако в установленное время займы она не погашала. По такой схеме осужденная похитила деньги у 18 человек на общую сумму более 22,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Несостоявшиеся партнеры стали задавать женщине вопросы, однако та просто переехала в Московскую область. Полученные деньги женщина тратила на себя.

После сбора доказательств уголовное дело передали в суд, женщину приговорили в трем с половиной годам тюрьмы, кроме того, она должна будет возместить материальный ущерб потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU