2019-09-10T18:21:46+03:00
Происшествия

В Кузбассе ревнивая жительница напала с ножом на любовников

Она нанесла им колото-резанные раны
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе ревнивая жительница напала с ножом на любовниковВ Кузбассе ревнивая жительница напала с ножом на любовниковФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Кузбассе полицейские задержали женщину, напавшую с ножом на двух людей. Причиной конфликта стала ревность.

В Киселевске местная жительница принимала в своем доме гостей: возлюбленного и его знакомую. Они веселились и употребляли алкогольные напитки. По завершении мероприятия все участники конфликта легли спать. Хозяйка и ее благоверный легли в одной кровати. Однако, проснувшись, женщина не обнаружила мужчину в своей кровати. Зайдя в соседнюю комнату, хозяйка была удивлена: ее любимый человек спал в обнимку со своей знакомой.

Не выдержав чувств, которые так терзали ее, она схватила нож и нанесла мужчине проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа. Девушка также пострадала: ей диагностировали колото-резаное ранение в области ягодицы слева и бедра справа, а также ссадины мягких тканей лица. Полицейские ревнивицу задержали. Она свою вину признала.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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