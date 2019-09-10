В модернизацию водоснабжения Шерегеша планируют вложить три миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-10T18:56:49+03:00

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На территории горнолыжного комплекса Шерегеш планируется строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. Чтобы получить три миллиарда рублей на это, регион подал заявку в правительство России.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подводя итоги работы на Восточном экономическом форуме, рассказал о том, что Ростуризм готов поддержать развитие внутреннего и въездного туризма в Кузбассе. Один из основных объектов – горнолыжный курорт Шерегеш. Однако для того, чтобы развивать его необходимо активно застраивать сектор Б, модернизировать и построить новые сети водоснабжения и водоотведения. Без этого дальнейший рывок в развитии курорта невозможен: существующие сети изношены и не способны обеспечить водой растущие потребности уже существующего курорта.

Вопрос о выделении денег должен решиться к началу 2020 года. Регион уже подал заявку в правительство Российской Федерации на софинансирование проекта. Планируется, что работы по модернизации сетей будут завершены в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU