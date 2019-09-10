2019-09-10T18:56:49+03:00
Общество

В модернизацию водоснабжения Шерегеша планируют вложить три миллиарда рублей

Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В модернизацию водоснабжения Шерегеша планируют вложить три миллиарда рублейВ модернизацию водоснабжения Шерегеша планируют вложить три миллиарда рублейФото: Лия Гараева
Изменить размер текста:

На территории горнолыжного комплекса Шерегеш планируется строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. Чтобы получить три миллиарда рублей на это, регион подал заявку в правительство России.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подводя итоги работы на Восточном экономическом форуме, рассказал о том, что Ростуризм готов поддержать развитие внутреннего и въездного туризма в Кузбассе. Один из основных объектов – горнолыжный курорт Шерегеш. Однако для того, чтобы развивать его необходимо активно застраивать сектор Б, модернизировать и построить новые сети водоснабжения и водоотведения. Без этого дальнейший рывок в развитии курорта невозможен: существующие сети изношены и не способны обеспечить водой растущие потребности уже существующего курорта.

Вопрос о выделении денег должен решиться к началу 2020 года. Регион уже подал заявку в правительство Российской Федерации на софинансирование проекта. Планируется, что работы по модернизации сетей будут завершены в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кузбасса добровольно сдала оружие полицейским
Кузбасские священники проедут на байках
В Кузбассе ревнивая жительница напала с ножом на любовников
В Кузбассе женщина хотела продать диван и потеряла миллион рублей
Владимир Путин снял главу кузбасского Следкома
В Кемерове директор микрофинансовой организации украла более 22 миллионов рублей
В Кузбассе расширен список получателей овощных наборов
РСХБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 8,9% годовых
В Кузбассе при прокладке труб коммунальщики обнаружили боевую гранату
Фермерский фестиваль «СВОЕ» возвращается в Великий Новгород при поддержке РСХБ
Трезвые кузбассовцы будут рисовать песком и дрессировать собак
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
В Прокопьевске местный житель разобрал чужой дом на дрова
В кузбасском заповеднике появился редкий краснокнижник
РЖД согласилась снизить стоимость перевозки кузбасского угля
Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком
Грузовик протаранил кафе в Шерегеше