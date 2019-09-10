Жительница Кузбасса добровольно сдала оружие полицейским

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-10T19:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе местная жительница добровольно передала сотрудникам Росгвардии одноствольное ружье 16-го калибра. В скором времени она может получить вознаграждение от правоохранительных органов.

Оружие девушка обнаружила в гараже покойного отца, когда разбирала его вещи. Несколько месяцев она хранила охотничье ружье в квартире, не зная, что с ним делать.

Но недавно девушка узнала, что на территории области действует профилактическая операция «Оружие». После этого она передала находку стражам правопорядка.

По данным Росгвардии, в настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате девушке вознаграждения в размере семи тысяч рублей.

Отметим, с начала года кузбассовцы передали специалистам более трехсот единиц различного виды оружия и более двух с половиной тысяч боеприпасов. Общая стоимость денежного вознаграждения за арсенал составило около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU