Новая автобусная остановка появится в Кемерове

СЕГОДНЯ 02:59 2019-09-11T02:59:36+03:00

Ее установят в жилом районе Пионер

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В Кемерове появится новая автобусная остановка. Она разместится в жилом районе Пионер.

Остановка общественного транспорта получит название «Улица Бабенко». Ее разместят между остановками «Школьная» и «Школа № 32». Изменения вступят в силу 12 сентября.

Нововведение касается маршрутов № 5 (КЭМЗ – поселок Урицкого), № 12 (ж.р. Ягуновский – поселок Урицкого), № 12А (ж.р. Ягуновский – улица Обская – поселок Урицкого), № 14 (ОАО «Азот» – поселок Урицкого), № 95Т (КЭМЗ – поселок Урицкого).

– Информацию о работе пассажирского транспорта можно получить у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по многоканальному телефону (384-2) 57-46-57, – поясняют в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU