Участники конного хода получат крупные денежные призы

СЕГОДНЯ 03:37 2019-09-11T03:44:48+03:00

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В среду, 11 сентября, в Кузбассе завершится конный ход. Его участники получат денежные призы – и не только.

Стартовал первый Всекузбасский конный ход 6 сентября. Его участники прошли двумя маршрутами, которые стартовали на севере и юге области. Один из них начался на севере Кузбасса в областной часовне Преподобного Василиска Сибирского. По второму маршруту из поселка Калачево 7 сентября. Обе группы, к которым участники присоединялись по ходу движения, должны встретиться в поселке Дружба Гурьевского района и отправиться оттуда в поселок Гавриловка к святому источнику Иоанна Крестителя.

- Я сам с супругой в последний день присоединюсь к этому ходу. Также к нам должны присоединиться не только православные участники, но и представители других конфессий, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы договорились, что проведем конкурс: пригласим конные клубы Кузбасса и всего Сибирского Федерального округа. Крупные денежные призы получат те клубы, от которых было больше всего участников.

За призовые места назначены премии - 500, 300 и 200 тысяч рублей. К слову, будет еще много других призов. Кроме того, на финише конного хода состоится фестиваль народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU