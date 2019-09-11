2019-09-11T06:03:41+03:00
Общество

Кузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилию

Теперь он может остаться без автомобиля
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилиюКузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилиюФото: Ксения КОРЯКИНА
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В Кузбассе мужчина сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит. Теперь он может остаться без своего автомобиля.

Новокузнечанин задолжал кредитной организации 65 тысяч рублей. Мужчина постоянно скрывался, менял места жительства, по адресу прописки не появлялся, официально трудоустроен не был. Судебные приставы объявили должника в розыск.

По данным Управления службы судебных приставов по Кемеровской области, кредитные обязательства он взял на себя еще в 2007 году. А вот через четыре года мужчина женился и взял фамилию супруги. Позже приобрел автомобиль, проживал вместе с супругой.

Сотрудники ведомства установили адрес нахождения должника. Когда они прибыли на место, обнаружили во дворе автомобиль. Позже появился и сам мужчина. Он был доставлен в отделение судебных приставов по Куйбышевскому району для дачи объяснений.

Автомобиль новокузнечанина был конфискован и передан взыскателю. Если в установленное время мужчина не погасит задолженность, транспортное средство будет реализовано на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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