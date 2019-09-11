2019-09-11T06:42:23+03:00
Общество

В Кузбассе временно отключат телевидение

Частичные ограничения будут действовать в среду, 11 сентября
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе временно отключат телевидениеВ Кузбассе временно отключат телевидениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе временно отключат телевидение. Частичные ограничения будут действовать в среду, 11 сентября.

О том, что в областном центре пропадет телерадиосигнал, рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

-В связи с проведение профилактических работ в областном центре будут проводиться кратковременные отключения телерадиосигнала – да перерыва длительностью 60 минут каждый, с 9.00 до 17.00, - сообщили в мэрии.

Отметим, что без сигнала кемеровчане, а также жители еще трех кузбасских городов – Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого и Мысков – уже оставались в конце июля -начале августа. Это также было связано с работами на выявление ненадежных, отказавших или неисправных элементов оборудования, а также установление причин, способствующих возникновению отказов сигнала.

Напомним, что с 15 апреля область перешла на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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